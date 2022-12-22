Валерий Вечорко: тенденция вспышек гриппа и ОРВИ сохранится в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тенденция вспышек заболевания ОРВИ и гриппом в Москве сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил главный врач клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что из-за пандемии сезонные вирусные инфекции ушли на второй план. Пока не появился новый штамм COVID-19 тенденция возникновения вспышек гриппа и ОРВИ наверняка сохранится.

Рекомендацию Роспотребнадзора по ношению масок в общественных местах врач назвал закономерной.

Также он отметил, что не стоит забывать про ревакцинацию от COVID-19 и своевременного выполнения прививок от гриппа в 2023 году.

Ранее KP.RU писал, что москвичам рекомендовали отказаться от массовых гуляний из-за участившихся случаев заражения гриппом. Встретить Новый год предлагается дома с семьей.