При столкновении двух автобусов на северо-востоке Москвы пострадали три человека, двое из них - дети Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ярославском шоссе Москвы в районе дома №67 произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Женщина и два ребенка госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла около 14:40 22 декабря 2022 года. По предварительным данным, водитель маршрутного транспортного средства «Газель Некст» столкнулся с автобусом «МАЗ», который стоял на остановке общественного транспорта.

Пострадавшие женщина и два ребенка были пассажирами «Газели».

Сотрудники автоинспекции проводят административное расследование по факту произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что на юго-западе Москвы столкнулись карета скорой помощи и такси. О пострадавших в аварии не сообщалось, а на месте происшествия уже работают оперативные службы. Информации о затруднении движения на участке также не поступало.