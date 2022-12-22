Электромобили «Москвич» поступят в продажу 26 декабря в Москве

Электромобили «Москвич» поступят в продажу с 26 декабря в Москве Фото: АГН «Москва»

Новые автомобили «Москвич» на электрической тяге могут поступить в продажу уже с 26 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со слов заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил что машина получилась достойная. На презентации показывали только машину с двигателем внутреннего сгорания, но уже скоро можно будет купить и автомобиль с электродвигателем.

В 2023 году завод планирует произвести 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут электрическими. Максим Ликсутов также отметил, что планирует приобрести автомобиль «Москвич» для себя. Ему больше нравятся автомобиль в белом цвете.

Первой моделью «Москвича», сошедшей с конвейера нового производства стал кроссовер «Москвич-3». Его стоимость начинается от 1,97 миллиона рублей. Базово покупателям будет доступно пять цветовых решений: белый, черный, красный, серый и голубой.

Подобные автомобили планирует приобрести и Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Ранее KP.RU писал, что для возобновления работы завода «Москвич» потребовалось всего полгода. Сергей Собянин отметил что в следующие несколько лет завод станет ядром российского автомобилестроения.