Движение поездов на МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в октябре-декабре 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диаметры МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить во второй половине 2023 года. Они свяжут между собой 42 района столицы. Об этом рассказал KP.RU заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он также отметил, что рельсовый каркас Москвы активно развивается. За последние 11 лет он увеличился почти в два раза. Количество станций увеличилось со 182 до 342.

Протяженность двух новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4 составит 171 километр. Появится 80 новых станций.

До конца декабря 2022 года откроется отреставрированная станция «Переделкино», которая превратиться в пригородный вокзал и станет очень важной частью будущей МЦД-4.

Ранее KP.RU писал, что в 2023 году в Москве появится около 30 новых электробусных маршрутов. Для этого власти города планируют закупить более тысячи современных электробусов.