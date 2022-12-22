Более 140 видов ядовитых и экзотических рептилий изъяли у пассажира в аэропорту Жуковский в Москве Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Более 140 различных экзотических и ядовитых рептилий пытался провести пассажир в Москву из Тайланда транзитом через Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Целая партия экзотических животных была задержана сотрудниками аэропорта Жуковский. Пассажир пытался провезти столь необычный груз в багаже.

Правоохранительные органы сразу же передали живность в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Перевозились все рептилии, земноводные и прочая живность без необходимых ветеринарных документов. Некоторые из видов изъятых животных могут быть ядовитыми либо переносить опасные для человека вирусы.

По оценкам специалистов состояние экзотических гадов оценивается как неудовлетворительное.

Сейчас необычные гости находятся под наблюдением специалистов из Центра реабилитации. Дальнейшая судьба животных будет решаться после полного обследования и необходимого карантина.

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