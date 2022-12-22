Вход в Московский Кремль через Боровицкие ворота откроется 23 декабря после реконструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 23 декабря откроется вход в Кремль через Боровицкие ворота. Работы по реконструкции завершены и теперь вход стал более комфортным, сообщается в Telegram-канале Музеев Московского Кремля.

Посетители, у которых есть билеты в Оружейную палату теперь смогут воспользоваться обновленным современным пропускным комплексом.

Отмечается, что Оружейная палата работает по сеансам. Они проходят в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30. Снова открывшийся проход позволит сэкономить и более точно рассчитывать время, затраченное для входа на территорию Московского Кремля.

Ранее KP.RU писал, что сгоревшая в 2015 году библиотека ИНИОН РАН в Москве, снова откроется в 2023 году. После пожара новое здание пришлось строить практически с нуля. Когда поставят ожидаемое оборудование для оцифровки и обработки данных, библиотека будет готова принять первых посетителей.