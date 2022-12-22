Возможность оплачивать проезд с помощью Face Pay в 2023 году появится у москвичей имеющих соцкарту Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2023 года у москвичей появится возможность привязать свою соцкарту к биометрии. Такой опцией смогут воспользоваться и обучающиеся, сообщил KP.RU заммэра Максим Ликсутов.

Опция станет доступна после обновления приложения «Метро Москвы». Уже летом жители столицы смогут активировать удаленное пополнение карты «Тройка» прямо на турникете метро.

В первой половине 2023 года у пассажиров появится возможность завести себе виртуальную «Тройку» на базе российских технологий. Цифровой аналог карты можно будет выпустить в личном кабинете «Метро Москвы».

Билеты, приобретенные с помощью виртуальной «Тройки», будут представлены в виде QR-кода, который можно будет отсканировать на турникете метро. Отмечается что все технологии исключительно российские, поэтому никакие отключения им не грозят.

Ранее KP.RU писал, что движение поездов на МЦД-3 и МЦД-4 планируют во второй половине 2023 года. Их запуск позволит разгрузить линии метро примерно на 15%.