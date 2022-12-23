Ефимов: Месячная инфляция в Москве по итогам ноября зафиксирована на уровне 0,3 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о зафиксированном впервые с июня росте цен на товары и услуги в столице. Причиной тому стали окончание сезона дешевых овощей и фруктов, а также периода коррекции цен после весеннего потребительского ажиотажа.

«Месячная инфляция в столице по итогам ноября составила 0,3 процента, - отметил заммэра. - Продукты питания за этот период подорожали в среднем на 0,5 процента».

По его словам, цены на непродовольственные товары почти не изменились. «Прирост составил всего 0,07 процента, а услуги прибавили в цене около 0,3 процента», - уточнил Ефимов.

В ноябре сильнее всего подорожали овощи и фрукты - на 4,5 процента. Из продуктов также увеличились в стоимости яйца - на 1,9 процента, колбасные изделия - на 0,6 процента. Среди промтоваров самый большой рост цены зафиксирован на смартфоны и холодильники – на 2,5 и 1,7 процента соответственно. Из услуг заметнее всего поднялись в цене авиаперелеты – на 19,7 процента, химчистка – на 3,5 процента, ремонт автомобиля – на 2 процента.

Впрочем некоторые товары в ноябре стали обходиться жителям дешевле. Например, цена на сахар упала на 3,9 процента, на гречку – на 3,6 процента, торты – на 1,2 процента, сливочное масло – на 0,9 процента. Что касается непродовольственных товаров, то заметно подешевели телерадиоаппаратура – на 2,4 процента и персональные компьютеры – на 0,6 процента, а также трикотажные и галантерейные изделия – на 0,4 процента и 0,3 процента соответственно. Среди услуг самое серьезное падение цен зафиксировано на железнодорожные билеты – на 6 процентов и на путевки в страны Юго-Восточной Азии – на 4,9 процента.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева пояснила, что экономика города успешно выдержала адаптацию к сложившейся ситуации.

«После мартовского пика, когда месячная инфляция в Москве выросла на 7,2 процента, ситуация стабилизировалась, а с середины лета и большую часть осени мы наблюдали дефляцию», - сказала Багреева.

По ее мнению, такие показатели можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Среди них - диверсифицированное производство, налаженный параллельный импорт, меры поддержки жителей и бизнеса.

«Это позволило удержать покупательский спрос и не допустить неоправданного повышения цен, - подчеркнула столичный министр. - Укрепление российской валюты и сбалансированная политика Центробанка РФ также сыграли свою роль в поддержании умеренной инфляции».

В этом году с января по ноябрь инфляция в Москве держалась на уровне 11 процентов. Цифра на 0,1 процентного пункта меньше, чем в среднем по стране. В то же время за прошедшие месяцы цены на продукты выросли на 8,3 процента, на непродовольственные товары – на 11,5 процента. Это на 1,3 и 1,1 процентного пункта соответственно ниже общероссийских показателей. Услуги в 2022 году подорожали на 13,1 процента, то есть на 2,2 процентного пункта выше среднего значения в стране. Основная причина наращивания инфляции в сфере услуг - подорожание зарубежных туров на отдельных направлениях. В целом по прогнозу правительства Москвы по итогам этого года инфляция может выйти на уровень 12,1 процента.