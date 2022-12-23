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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:34

Гидрометцентр: Небольшие осадки и сильная гололедица ожидают жителей Москвы 23 декабря 2022 года

В столице будет наблюдаться переменная облачность и плюсовая температура
Роман ПОЛОСИКОВ
Небольшие осадки и сильная гололедица ожидают жителей Москвы 23 декабря 2022 года

Небольшие осадки и сильная гололедица ожидают жителей Москвы 23 декабря 2022 года

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В столице 23 декабря ожидается температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На территории Москвы в течение суток ожидается переменная облачность, а также возможны небольшие осадки во второй половине дня.

Местами пройдет дождь и мокрый снег. На дорогах образуется сильная гололедица, поэтому рекомендуется быть аккуратными как за рулем автомобилей, так и передвигаясь по столице пешком.

Атмосферное давление будет находиться на отметке в 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило жителей Москвы о сильном тумане, который накроет город в ближайшее время. Ухудшение видимости может составить от 200 до 700 метров. Водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах.