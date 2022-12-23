Заммэра Москвы Анастасия Ракова: коронавирус стал управляемым Фото: Shutterstock

Коронавирус из совершенно непрогнозируемого заболевания стал вполне управляемым. К концу года он не преподнес каких-либо сюрпризов, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Заммэра отметила, что специалисты наблюдают трансформацию вируса в более легкие формы и его движение к полному вырождению. Снижение угрозы коронавируса замечается повсеместно.

Но также она предупредила, что расслабляться точно не стоит, потому что борьба с вирусом еще не окончена и будущее всегда может подкинуть любые сюрпризы.

Ранее KP.RU писал, что тенденция вспышек ОРВИ и гриппа сохранится до появления нового штамма COVID-19. Врач Валерий Вечорко отметил, что из-за пандемии сезонные инфекции ушли на второй план. Он напомнил гражданам о необходимости ревакцинации от коронавируса и своевременных прививок от гриппа.