Синоптик Синенков: Резкое похолодание ожидается в Москве в ночь на 25 декабря 2022 года

Резкое похолодание ожидается в Москве в ночь на 25 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву придет холодный атмосферный фронт в ночь на 25 декабря. Температура воздуха снизится до минус 11 градусов, об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, в столице будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями. Также в столь холодный день не будет осадков.

Температура воздуха днем может доходить до восьми градусов мороза. Ветер будет северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что 23 декабря в Москве ожидаются небольшие осадки и сильная гололедица на дорогах. Температура воздуха днем может доходить до трех градусов тепла. На территории столицы будет переменная облачность, а мокрый снег с дождем пройдут во второй половине дня.