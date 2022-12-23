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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:23

Ракова: На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов

В этом эпидсезоне в Москве не закрыли ни одну школу целиком
Роман ПОЛОСИКОВ
На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов

На карантине в Москве по разным причинам находятся 46 школьных классов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

46 школьных классов в Москве по разным причинам находятся на карантине. Это составляет 0,1% от общего числа школьных классов столицы, об этом в интервью изданию РИА Новости рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в московских школах обучается 41 тысяча классов. В этом эпидсезоне ни одна из столичных школ не была закрыта полностью.

Система дистанционного обучения, отточенная за время пандемии, позволяет детям на карантине получать необходимый объем знаний и дома.

Ранее KP.RU писал, что, по словам Анастасии Раковой, коронавирус перестал быть неуправляемым. К концу 2022 года есть тенденция трансформации вируса в более легкие формы и прослеживается путь к полному вырождению. Однако расслабляться еще не стоит, ведь в будущем вирус может подкинуть разные сюрпризы.