В 2022 году в Москве полностью достроили 21 долгострой

Заброшенные сооружения приводят в порядок после проверок Госинспекции по недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгостроев в столице становится меньше с каждым годом. Не стал исключением и 2022-й. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, в этом году количество выявленных ведомством заброшенных строений снизилось на 14 процентов – с 265 до 227. Из 38 сооружений 17 снесли. Еще 21 здание достроили. Для Госинспекции по недвижимости одним из основных приоритетов является борьба с незавершенным строительством. Недострой попадается в разных округах и при этом он полностью выпадает из городской инфраструктуры. Инспекторы во время проверок находят такие приостановленные по каким-либо причинам стройки.

«С начала года мы выявили на территории города 57 долгостроев, - отметил Бобров. - Общее количество таких объектов насчитывало 265 строений, включая выявленные ранее. За этот год нам удалось сократить эти объемы на 14 процентов».

По его словам, из 21 достроенного и восстановленного долгостроя 17 завершили сами собственники.

«Четыре объекта восстановлены городом и вовлечены в хозяйственный оборот», – уточнил глава ведомства.

Для примера он привёл полностью завершённый центр социальной защиты населения и отдела ЗАГС в районе Южное Бутово. Это здание на улице Брусилова, дом 21 строение 3 начали строить, но так и недоделали. Дело не двигалось с мертвой точки около семи лет. А теперь в районе появилось еще одно социальное учреждение.

Сейчас на контроле инспекции находятся 227 долгостроев. Их дальнейшая судьба окончательно прояснится по итогам проработки. Если конструктив недостроя потенциально опасен для жизни и здоровья горожан, не подлежит восстановлению или его не целесообразно достраивать, тогда выход только один - снос. Незавершённые здания в столице можно увидеть все реже. Этому способствует профилактическая работа Госинспекции. Благодаря ей проводится модернизация городской инфраструктуры с учетом интересов жителей.