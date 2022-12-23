ЦОДД: вечером 23 декабря в Москве ожидаются девятибалльные пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ЦОДД, вечером 23 декабря 2022 года в Москве ожидаются пробки в девять баллов. Наиболее загруженным будет центр города, сообщили в Telegram-канале Дептранса столицы.

Движение будет местами затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на столичные дороги, водителям рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в вечернее время суток и пересесть на общественный транспорт.

В преддверии Нового года людям рекомендуется заранее планировать время поездок по своим делам с учетом непростых ситуаций на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что Гидрометцентр спрогнозировал сильную гололедицу на дорогах Москвы и небольшие осадки во второй половине дня 23 декабря. Несмотря на температуру до трех градусов тепла, ситуация на дорогах не улучшиться из-за мокрого снега с дождем.