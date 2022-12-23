Ефимов: В бывшей промзоне «Донские улицы» реорганизуют участок

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о реорганизации участка бывшей промзоны «Донские улицы» на улице Вавилова. Его площадь - более трех гектаров. Он находится недалеко от станции метро «Ленинский проспект» и платформы Московского центрального кольца «Площадь Гагарина». Преобразование неэффективно используемого участка проведут по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения об этом представлен на сайте правительства Москвы.

«Инвестиции в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города составит более 140 миллионов рублей».

По его словам, перезагрузка территории и строительство общественно-деловых и социальных сооружений позволит дополнительно создать в Донском районе столицы около 420 рабочих мест. Проектом вправе заняться собственники, городской оператор или выбранный по результатам торгов инвестор. Если владельцы земли по каким-то причинам откажутся, то им дадут компенсацию в сумме рыночной стоимости участка и расположенных на нем зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на участке возведут около 145 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них дома по программе реновации займут основную площадь – 137 тысяч квадратных метров. Кроме этого, здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников.

«На участке разместят также магазины, кафе и рестораны, - добавил Гаман. - Общая площадь общественно-деловой и социальной застройки составит почти восемь тысяч квадратных метров».

Напомним, благодаря городской программе КРТ город получит дополнительно около 550 тысяч рабочих мест. В целом инвестиции в проекты составят семь триллионов рублей. В столичный бюджет поступят около трех триллионов рублей. Уже известно о КРТ инвесторами участков бывших промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенной стройки в Тропарево-Никулино и площадки в Тимирязевском районе столицы. Параллельно выбраны операторов для обновления участков в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», а также производственной зоны «Алабушево» и неэффективно используемых территорий в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.