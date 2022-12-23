Эксперт: Москва отличается своей заботой о развитии социальной составляющей и стимулированием создания новых рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по строительству семи объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Проекты финансируются за счет частных инвестиций. Сюда входят:

- четыре объекта образования в поселении Рязановском: два детсада на 550 человек, школа на 750 учеников и учебно-воспитательный комплекс на 1575 детей;

- центр инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенском;

- музей искусств на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе;

- многофункциональный общественно-деловой центр в Левобережном районе.

Их общая площадь - более 87,5 тысячи квадратных метров. Всего планируется создать более 3,2 тысячи рабочих мест. При этом инвестиции составят в целом 12 миллиардов рублей.

«Программу по стимулированию создания мест приложения труда город реализует с 2020 года, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Она способствует сбалансированной застройке районов, призвана решить проблемы маятниковой миграции и разгрузить общественный транспорт».

По его словам, сейчас по программе оформлено 30 соглашений.

«По их условиям в городе будут построены 69 объектов, где смогут работать более 53 тысяч человек, - уточнил заммэра. - Больше всего мест для трудоустройства будет создано в офисно-деловых и торговых зданиях – почти 38 тысяч».

Эксперты отмечают важность одобренных проектов.

«Строительство современных объектов образования актуально для любого города, а особенно – для мегаполиса, - говорит Олег Филиппов, председатель комитета по строительству московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». - Новые детские сады позволят удовлетворить спрос на дошкольные образовательные услуги. Центры инноваций и импортозамещения – важные объекты, которые призваны помочь справиться с текущими проблемами в области импорта и экспорта, что также важно для экономики страны.

В целом строительство данных объектов направлено на реализацию и развитие устойчивой градостроительной политики».

По мнению Анны Вовк, председателя Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса, реализуемая в Москве правительственная инвестиционная программа с привлечением частного капитала активно развивает не только производственную, но и социальную сферу города.

«В столице планируется ввод большого количества объектов социальной инфраструктуры, - сказала эксперт. - Новые утвержденные проекты предполагают в том числе создание большого количества – более 3200 рабочих мест.

В сложившейся экономической ситуации это огромное достижение нашего города. Например, в Европе сейчас никаких программ поддержки детства. Поэтому, несмотря на высокий объем ВВП ведущих стран Европы, капиталоемкость их мегаполисов, Москва разительно отличается в лучшую сторону своей заботой о развитии социальной составляющей, создании дополнительных рабочих мест, комфортных и деловых общественных пространств для жителей города и для бизнеса».