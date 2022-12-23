За прошедшие сутки в Москве выявили 1698 новых случаев заражения COVID-19 Фото: REUTERS

По данным на 23 декабря 2022 года, в Москве выявили 1698 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Госпитализированы 126 пациентов с острыми проявлениями болезни, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

15 пациентов скончались от осложнений на фоне заболевания COVID-19. Полностью выздоровели за тот же период 1506 человек.

Москва по-прежнему находится на первом месте по количеству выявленных за сутки случаев заражения. Следом за столицей идет Санкт-Петербург и Свердловская область.

За время пандемии в Москве выявили 3 288 969 заражений опасным вирусом. Количество выздоровевших за такой период достигло цифры в 3 094 230 человек.

Ранее KP.RU писал, что тенденция вспышек заболеваний ОРВИ и гриппом сохранится в столице. До появления нового штамма COVID-19 подобные вспышки будут возникать, нагружая столичные поликлиники.