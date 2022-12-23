Пожар в здании Главного управления Росгвардии по Москве успешно потушили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарным, оперативно прибывшим на место задымления удалось быстро потушить огонь. О полной ликвидации возгорания в 12:12 сообщили ТАСС со ссылкой на Московский главк МЧС РФ.

Площадь возгорания составила всего четыре квадратных метра. Пожар произошел в одной из комнат на седьмом этаже административного здания. Загорелся шкаф, в котором хранились противогазы. Также в этом же помещении хранились и другие спецсредства. Менее 30 минут с момента первого сообщения о пожаре понадобилось бригадам, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее KP.RU писал, что первые сообщения о задымлении на седьмом этаже здания Главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского поступили в 11:51. Сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.