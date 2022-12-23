Синоптик Шувалов дал прогноз на предстоящие выходные в Москве: ожидается плюсовая температура Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Шувалов заявил, что в Москве в выходные будет солнечная погода и 1–3 градуса выше нуля. При этом ожидаются осадки. Холода вернутся в столицу лишь в воскресенье. Об этом пишет News.ru.

В пятницу и субботу в Москве будут идти дожди с мокрым снегом. Облака наконец-то расступятся и временами погода будет солнечной.

В воскресенье в столицу начнут возвращаться холода. Вместе с минусовой температурой на дорогах опять появится гололедица. Термометры будут показывать около пяти градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU писал, что, по прогнозу ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Александра Синенкова, в ночь на 25 декабря в Москве ожидают резкое похолодание. Температура опустится до минус 11 градусов. Осадков не ожидают, в том числе и днем в воскресенье. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду.