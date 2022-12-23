«Месяц луж и гололеда». Погодную лихорадку пообещали москвичам к Новому году

«Погодную лихорадку» перед Новым годом в Москве спрогнозировал метеоролог Шувалов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теплая и снежная погода в Москве может сохраниться прямиком до новогодней ночи. Об этом в беседе с RT рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что в памяти жителей столицы этот декабрь может запомниться месяцем луж и гололеда.

Резкие изменения погоды от теплой к морозной сохранятся до начала 2023 года. С 25 по 27 декабря прогнозируется похолодание, но сильного затока холода в Москве не будет. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже десяти градусов мороза.

27 декабря в столицу снова придет снегопад, а количество осадков за сутки составит около 10 миллиметров. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

Ранее KP.RU писал, что последствия снегопадов в Подмосковье убирают более трех тысяч единиц спецтехники. В день убирают почти 30 тысяч километров дорог.