«Желтый» уровень погодной опасности из за гололедицы продлили в Московском регионе до 25 декабря

«Желтый» уровень погодной опасности из‑за гололедицы продлили в Московском регионе до 24 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 25 декабря. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Экстренное предупреждение о втором, «желтом», уровне погодной опасности действует в столице и Подмосковье из-за образования сильной гололедицы. Отметим, что дороги и тротуары Московского региона покрылись ледяной коркой после наступления оттепели. Вместе с ней пришли мокрый снег с дождем.

Как писал ранее KP.RU, декабрь, по оценкам синоптиков, в Москве общее количество выпавших осадков приблизилось к двум месячным нормам. В столице в воскресенье вернутся морозы. В понедельник и вторник прогнозируют их пик: от 5 до 10 градусов ниже нуля. В среду, 28 декабря, в Москве пройдет очередной снегопад, сугробы вновь вырастут.