Опрос НИУ ВШЭ: каждый второй житель Москвы хотел бы улучшить жилищные условия

Опрос НИУ ВШЭ: каждый второй москвич хотел бы улучшить жилищные условия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос НИУ ВШЭ показал, что почти половина жителей Москвы хотели бы улучшить жилищные условия. Эти и другие результаты социологического исследования опубликовали на сайте института.

Специалисты опросили 1000 жителей Москвы. Выяснилось, что 47 процентов из тех, кто владеет собственным жильем, хотели бы его улучшить: увеличить метраж или количество комнат. Такую потребность чаще выражают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет и респонденты среднего возраста (30-44 года), а также проживающие в однокомнатных и двухкомнатных квартирах.

Также острую потребность в расширении испытывают москвичи, проживающие в одной квартире впятером и более.

Переехать в более подходящее жилье в течение трех лет планируют только 14 процентов из желающих, а 67 процентов заявили об отсутствии такой возможности.

По данным опроса, увеличить метраж жилья чаще всего хотят из-за желания жить с большим комфортом (49 процентов), рождения детей (34 процента) и потребности жить в отдельном доме (17 процентов). Чуть больше трети опрошенных заявили, что готовы воспользоваться ипотекой для приобретения жилплощади, четверть планирует копить.

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