Ефимов: В московскую байерскую программу для экспортеров добавились еще более 160 компаний

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о расширении байерской программы для экспортеров от Центра «Моспром». Активному развитию международных экономических контактов столичных компаний не помешали ни санкции, ни сложная ситуация в мире.

«В этом году специалисты Центра «Моспром» организовали участие более 160 столичных предприятий в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках, которые прошли в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии, - отметил заммэра. - Компании провели более 2,1 тысячи b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами».

Среди участников байерской программы - компании, выпускающие продукцию для здорового питания. За год их экспорт в страны ЕАЭС вырос на 15 процентов. К примеру, компания «ДИАДАР» широко представлена в Белоруссии. Ее поставки на этот рынок увеличились на 60 процентов. А производитель «Новапродукт» за эти же месяцы стал экспортировать на 70 процентов больше своей продукции в Узбекистан.

Другие московские компании тоже наращивают экспорт. Производитель хлебобулочной продукции «ОЗБИ» в этом году во время бизнес-миссии в Киргизии показал свои товары партнерам из СНГ. За этот год предприятие увеличило зарубежные поставки на 72 процента. Параллельно выросли закупки его продукции в Китае, Сербии, Азербайджане и Белоруссии. Участие в нескольких международных выставках и бизнес-миссиях позволило столичному заводу сыров «Карат» выйти на рынок Армении. При этом экспорт плавленых сырков вырос на 65 процентов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что городские компании в этом году расширили поставки средств для гигиены зубов.

«Это подтверждают результаты столичной компании «Глобал Дент», объем экспорта которой в Казахстан и Белоруссию увеличился втрое, а в Палестину – в пять раз, - пояснил глава ведомства. - Среди необычных кейсов московских производителей - увеличение поставок промышленных товаров в Ирак и на Кубу».

Поддержка специалистов «Моспром» позволила московскому производителю стройматериалов «Промстройконтракт» расширить базу потенциальных клиентов в Индии и на Ближнем Востоке. При этом ещё и увеличить экспорт в Ирак. Кроме того, столичная компания «ИСР», выпускающая умное уличное освещение, более чем вдвое нарастила за этот год поставки товаров на Кубу. Предприятие стало участником бизнес-миссий в Латинской Америки, Киргизии, Азербайджане, Вьетнаме, Индии. В каждой из этих стран производитель активно запускает пилотные проекты.

Напомним, уже не первый год Центр «Моспром» при Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы индивидуально оказывает помощь экспортерам. Анализ экспертами Центра целевых рынков для производителей, в том числе по персональным заявкам, позволяет выбрать самую верную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Участникам байерской программы полагается бесплатная помощь в поиске контрагентов, проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Их также поддерживают при участии в международных выставках и бизнес-миссиях.