Багреева: За 10 месяцев столичный ИТ-сектор на треть увеличил налоговые перечисления в бюджет Москвы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева заявила о росте налоговых поступлений от компаний и предпринимателей городского ИТ-сектора в бюджет Москвы. С января по октябрь этого года сумма таких перечислений составила более 164 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

«ИТ-сфера демонстрирует значительный рост экономических показателей, - отметила Мария Багреева. - Предприятия этой отрасли активно наращивают оборот, увеличивают выручку и зарплатный фонд. Доля налоговых поступлений от компаний ИТ-сферы в налоговых доходах столичного бюджета составила шесть процентов, и это с учетом того, что многие организации имеют льготы, в частности по налогу на прибыль».

ИТ-сфера за десять месяцев этого года принесла городскому бюджету 112 миллиардов рублей налога на доходы физических лиц. Это на 54 процента больше, чем за то же время в 2021 году. Перечисления налога на прибыль составили более 40 миллиардов рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель уменьшился сейчас примерно на три процента. Причиной тому стала действующая c 2021 года нулевая ставка налога на прибыль, перечисляемого в региональные бюджеты, для аккредитованных в Минцифры России ИТ-компаний. На специальные налоговые режимы пришлось более 11 миллиардов рублей. Здесь отчисления с января по октябрь этого года выросли на 21 процент. Поступления по имущественным налогам составили около 818 миллионов рублей.

В отрасли более 78 процентов от всех ее налоговых перечислений внесла сфера разработки программного обеспечения и консультационных услуг – почти 129 миллиардов рублей. Это на 36 процентов больше, чем в январе - октябре прошлого года. Причем поступления НДФЛ в этом секторе выросли по сравнению с 2021 годом на 62 процента. В то же время налоги на прибыль снизились на 11 процентов из-за применения плательщиками налоговой льготы.

Пополнения в городской бюджет от проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ составили почти 36 миллиардов рублей. Сумма платежей увеличилась на 21 процент. При этом поступления НДФЛ поднялись на четверть, налога на прибыль – на 19 процентов.

Напомним, разработчики и заказчики отечественного ПО пользуются масштабными регуляторными мерами поддержки. Сюда входят освобождение от проверок до 2024 года, гранты на разработки, льготное кредитование, субсидии на покупку отечественного ПО.

Для ИТ-специалистов действуют специальные программы поддержки. Например, сотрудники компаний, аккредитованных Минцифры, вправе участвовать в льготной ипотечной программе по ставке до пяти процентов. Как уточнила Багреева, за семь месяцев ее действия, с мая по ноябрь этого года, в Москве было выдано таких кредитов на 17,2 миллиарда рублей.