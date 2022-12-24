«Каша под ногами превратится в ледяные буераки». Москвичам пообещали опасную смену погоды

На дорогах Москвы 25 декабря ожидают очень сильную гололедицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москву и Подмосковье 25 декабря придет резкое похолодание. Растаявшие ранее осадки превратятся в очень сильную гололедицу с ледяными буграми. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу температура ожидается в диапазоне минус два — плюс три градуса, в целом — на 7-8 градусов выше нормы. Синоптик сообщил, что будут идти небольшие дождь и мокрый снег. Уже начнет образовываться гололедица.

— Погода ожидается некомфортная. Однако по сравнению с той, что прогнозируется в воскресенье, она покажется просто замечательной. 25 декабря из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами, которую мы наблюдали в последние дни, превратится в ледяные буераки. Будет очень скользко и опасно. Нужна предельная аккуратность, — предупредил Роман Вильфанд.

В ночь на воскресенье температура понизится до 7-9 градусов ниже нуля в Москве и 10-11 градусов мороза в Подмосковье. Похолодание начнется уже вечером в субботу, после 19-21 часа.

В понедельник, 26 декабря, морозная погода и сильная гололедица в столичном регионе сохранятся.

Отметим, что, по предварительным прогнозам Вильфанда, на Новый год в столице будет относительно теплая погода без сильных снегопадов. Об этом ранее писал KP.RU.