Гидрометцентр: Мокрый снег с дождем и сильная гололедица ожидаются в Москве 24 декабря 2022 года

Мокрый снег с дождем и сильную гололедицу пообещал Гидрометцентр в Москве 24 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 24 декабря, в Москве ожидают облачную погоду и температуру около нуля градусов. В течение суток синоптики из Гидрометцентра России обещают сильную гололедицу. Будут идти дождь и мокрый снег.

Днем столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов. Ночью с пятницы на субботу резко похолодало до 7-9 градусов ниже нуля. Ветер ожидается юго-западный и западный с порывами до 6–11 метров в секунду, ночью он сменит направление на северное, скорость снизится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким: днем показатели составят 741 миллиметр ртутного столба, в ночь оно повысится на шесть пунктов. В Московском регионе в течение дня будут идти дождь с мокрым снегом, к вечеру осадки прекратятся. В области местами продолжит идти снег.

Ранее KP.RU писал, что вечером в пятницу уже начнет холодать. Из-за резких морозов дороги заледенеют, синоптик Вильфанд предупредил об очень сильной гололедице в воскресенье, 25 декабря.