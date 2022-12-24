Дептранс сообщил о снижении парковочных цен на 27 улицах Москвы с 24 декабря

Изменения коснулись 8,6% улиц платного парковочного пространства Москвы. Фото: mos.ru

С 24 декабря в Москве изменились парковочные тарифы части стоянок. На 27 улицах цена стала ниже. Еще на нескольких стоянках подняли стоимость в пределах тарифной сетки. Как пояснили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной сети столицы, это позволит водителям быстрее находить свободную парковку.

На большей части улиц изменения не вводили — они коснулись всего 8,6 процента улиц платного парковочного пространства Москвы. Например, в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре, где водители платили до 150 рублей в час, стоимость опустили до 80 рублей, а на Пантелеевской улице и Лужнецком проезде с 80 до 40.

Текущую тарифную сетку, в пределах 40 и 450 рублей, не поменяли. Напомним, ранее KP.RU писал, что поднимать цены выше в 2023 году Дептранс не собирается.

Однако на нескольких стоянках повысили стоимость аренды места в рамках сетки. Это позволит сохранять на них до 10-15 процентов свободных мест.