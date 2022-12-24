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НовостиОбщество24 декабря 2022 9:02

Посвященную советским фильмам выставку откроют в Парке Горького в Москве 27 декабря 2022 года

Экспозиция будет работать до 29 января 2023 года
Мила ГЕНЬ
Посвященную советским кинофильмам фотовыставку откроют в Парке Горького в Москве Иллюстрация: предоставлено mos.ru

Посвященную советским кинофильмам фотовыставку откроют в Парке Горького в Москве Иллюстрация: предоставлено mos.ru

В Парке Горького в Москве откроют фотовыставку, посвященную советским кинофильмам. Она будет работать с 27 декабря по 29 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В экспозиции киностудия имени Горького представит киноплакаты, фотографии со съемок и стоп-кадры фильмов из своего золотого фонда. Снимки рассказывают о теплых отношениях съемочной группы, актеров и всех причастных к миру кино. Это кадры из фильмов «Морозко», «Карнавал», «Обыкновенное чудо», «Вам и не снилось» и многих других.

Для посещения выставки необходимо приобрести билет в музей Парка Горького.

К открытию выставки 28 декабря в лектории Парка Горького пройдет лекция Киностудии. Киновед Алексей Тремасов расскажет об истории киностудии. Для ее посещения необходима предварительная регистрация.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка фламандской живописи.