Врачи выявили ещё 1622 заболевших COVID-19 в Москве за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 декабря в Москве выявили ещё 1622 пациента с подтвержденным ковидом. С самого начала пандемии в столице переболели 3 290 591 человека, о чём сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 153 пациентам, так как их состояние ухудшилось и не соответствовало показаниям к амбулаторному лечению. Также сообщается о смерти еще 16 жителей столицы от коронавируса. В общей сложности город потерял из-за этой болезни 47370 человек.

Также отметим, что 1261 человек за сутки пошел на поправку. За все время пандемии коронавируса в Москве полностью вылечились 3 086 148 жителей.

Москва остается в красной зоне заболеваемости коронавирусом. Такой статус присваивается городу, начиная со 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю, либо при невыполнении «нормы» по охвату тестированием.

Ранее KP.RU сообщал о том, что по заявлению медиков коронавирус стал прогнозируемым и управляемым. Специалисты наблюдают трансформацию штаммов в более легкие.