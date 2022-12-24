Дептранс предупреждает о сильном гололеде в Москве вечером 24 декабря

Дептранс предупредил о сильном гололеде в Москве вечером 24 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, 24 декабря с 19 часов вечера в Москве ожидается похолодание. Из-за этого в городе прогнозируют образование сильного гололеда. Как рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, это будет затруднять движение машин. Из-за снижения общей скорости транспортного потока ожидаются пробки.

В дорожном ведомстве рекомендовали водителям быть особо внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Важно не отвлекаться на телефоны и другие гаджеты.

Ранее KP.RU писал, что из-за резкого похолодания очень сильная гололедица ожидается и в воскресенье, 25 декабря. Температура с плюсовых значений опустится до минусовых, из-за чего «каша» на дорогах превратится ледяные глыбы.