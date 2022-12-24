Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на Калужском шоссе в Москве

На Калужском шоссе в Москве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей водитель грузовика не справился с управлением. В результате этого машина опрокинулась. Об аварии рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. О других участниках ДТП не сообщается.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону центра затруднено на протяжении 1,5 км. В дорожном ведомстве просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что вечером 24 декабря в Москве ожидают сильный гололед. На дорогах региона может быть опасно, к тому же скорость транспортного потока будет снижена. Водителей просят быть особо осторожными: соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, дептранс попросил автомобилистов не отвлекаться на гаджеты.