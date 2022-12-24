Синоптик Леус: Москва будет одним большим катком 24-25 декабря

Москва превратится в один большой каток 24-25 декабря Фото: Елизавета ЕНИНА

Потепление, которое радовало жителей Центрального федерального округа, заканчивается сегодня, 24 декабря. На смену оттепели вновь приходят холодные воздушные массы, которые быстро превратят последствия дождей и таяние снега в сплошной гололёд. Об этом сообщил РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Как отмечает эксперт, сейчас Москва находится в зоне холодного атмосферного фронта, который приносит мокрый снег, морось.

«А вечером к нам начнут поступать холодные воздушные массы, все это замерзнет — и Москва превратится в каток», — сказал Леус.

Это будет затруднять движение машин. Из-за снижения общей скорости транспортного потока ожидаются пробки. В связи с этим в Дептрансе Москвы рекомендовали водителям быть особо внимательными и осторожными на дорогах. Автомобилистам стоит соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

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