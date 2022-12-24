Пассажирский автобус cгорел на Новостроевской улице в Щербинке, фото: скриншот из видео

В субботу, 24 декабря, в 16:27 на улице Новостроевской, 6, в Щербинке загорелся автобус. Когда огонь начал распространяться, в салоне не было ни одного пассажира. Об этом сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

ЧП обошлось без пострадавших. Экстренные службы Москвы уже работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства случившегося.

Также в ведомстве подчеркнули, что в районе дома № 6 по Новостроевской улице сейчас затруднено движение, и водителям стоит заранее подумать о маршрутах объезда проблемного участка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелось главное здание управления Росгвардии. Огонь вспыхнул на седьмом этаже в одном из кабинетов. О пострадавших в пресс-службу МЧС Москвы не сообщалось.