Поезда D1 и аэроэкспрессы в Москве будут останавливаться на станции «Беговая» с 25 декабря

Поезда D1 в Москве ждёт изменение в работе 25 декабря на станции «Беговая» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С воскресенья, 25 декабря, начиная с 03:00 пассажиров поездов D1 и аэроэкспрессов, останавливающихся на станции «Беговая», ждут краткосрочные неудобства. Составы будут тормозить на временных платформах, а не на привычных. Причина - реконструкция станции. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

На «Беговой» планируют провести масштабные работы, после которых из старой станции она станет крупным хабом для поездов D1, D4 и московского метрополитена. Пока будет вестись строительство, старые перроны не будут функционировать, а поездам придётся останавливаться возле других, временных платформ.

Входы на временные платформы находятся в четырёх минутах ходьбы от вестибюля № 1 станции «Беговая», Таганско-Краснопресненской линии. На новых платформах, по пути к ним и в самом метро развесили навигацию.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Курском вокзале в Москве открыли три новые платформы, предназначенные для поездов из Орла, Белгорода и Курска, а также составов МЦД-2.