Станцию метро «Потапово» в Москве откроют для пассажиров в 2024 году Фото: arsec-architects

На станции метро «Потапово» в Москве продолжаются строительные работы. Открыть станцию для пассажиров планируется в 2024 году, сообщается на портале мэра Москвы.

Сейчас там приступили к монтажу инженерного оборудования. Строительную готовность станции сейчас оценивают на 60%.

Продление Сокольнической линии метро обеспечит более комфортное транспортное обслуживание для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Район Южное Бутово также будет затронут в рамках улучшения транспортных развязок метрополитена.

«Потапово» строят по совершенно новым технологиям. Она станет первой отапливаемой наземной станцией московского метрополитена. Там будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование, которое способствует подаче теплого воздуха в помещения.

Ранее KP.RU писал, что завершение строительства БКЛ станет главным событием для транспорта столицы. Сергей Собянин сообщил, что 2023 год станет беспрецедентным в мировой практике развития городских транспортных систем.