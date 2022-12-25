Священник назвал самых частых посетителей католических храмов Москвы в Рождество Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые частые посетители католических храмов в Москве — гости. Об этом рассказал «Мосленте» генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Он отметил, что чаще всего на рождественских службах присутствуют на мессе именно гости католической церкви. Сами католики обычно приходят на ночную службу, чтобы провести праздничный день с семьей дома.

В день Рождества люди приходят в храмы просто, чтобы прикоснуться к этому празднику и просто посмотреть, что происходит в столь знаменательный день.

Также он добавил, что в кафедральном соборе в Москве гостей бывает очень много. Посетить его может совершенно любой желающий вне зависимости от вероисповедания.

Ранее KP.RU писал, что фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 32 площадках Москвы. Особое внимание там будет уделено ряду благотворительных проектов. Фестиваль пройдет с 23 декабря и до 8 декабря.