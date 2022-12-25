Фура протаранила легковушку на шоссе Энтузиастов в Москве Фото: стоп-кадр из видео

На шоссе Энтузиастов в районе дома №64 произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На кадрах видео можно рассмотреть момент столкновения легковушки и огромной фуры. Большегруз на внушительной скорости буквально снес со своего пути встречную машину. Как сообщает Телеграм-канал столичной прокуратуры, в результате ДТП пострадали два человека. Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы. Водитель - в тяжелом состоянии.

Движение на данном участке в сторону области затруднено на 1,2 километра. Водителей просят выбирать заранее пути объезда. На месте происшествия находятся оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее KP.RU писал, что при столкновении двух автобусов в Москве пострадала женщина и два ребенка. Авария произошла на Ярославском шоссе в столице. Водитель маршрутного транспортного средства «Газель Некст» въехал в стоящий на остановочном пункте «МАЗ», в результате чего пострадали пассажиры «газели». Женщина и два ребенка были госпитализированы с травмами различной степени.