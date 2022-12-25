Водитель каршеринга скрылся после столкновения с двумя автомобилями на Южнобутовской улице Москвы Фото: телеграм-канал Прокуратуры Москвы

По предварительной информации, в ночь на 25 декабря водитель за рулем машины каршеринга марки «Toyota Rav4» проехал перекресток на красный свет и столкнулся с двумя машинами. О ДТП на улице Южнобутовской сообщили в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Водители автомобилей, в которые врезался нарушитель, госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Сам водитель «Toyota» скрылся с места ДТП, теперь правоохранительные органы ведут его розыск.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на шоссе Энтузиастов фура протаранила легковушку. Пострадали два человека, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.