Еще 1475 новых случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве, по данным на 25 декабря, за сутки выявлено 1475 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф

Госпитализировать за прошедшие сутки пришлось 120 человек, а полностью выздоровели 1027 человек за сутки. Скончалось от осложнений болезни 15 пациентов.

Москва по-прежнему занимает первую строчку по количеству заболеваний коронавирусом в стране. Следом находится Санкт-Петербург, а третье место занимает Московская область.

Всего с начала пандемии было выявлено 3 292 066 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за то же время более трех миллионов человек.

Ранее KP.RU писал, что, по словам заммэра Москвы, коронавирус стал более управляемым. К концу года он не преподнес никаких сюрпризов, однако расслабляться рано, поскольку в будущем может произойти обратная ситуация.