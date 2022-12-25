Фестиваль «Снег и лед в Москве» откроется 28 декабря в парке искусств «Музеон» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через три дня, 28 декабря 2022 года, открывается масштабный зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», на площадке парка искусств «Музеон». О программе мероприятий и в целом о том, что ждёт гостей фестиваля, рассказали в пресс-службе администрации Москвы.

Главной изюминкой фестиваля станут масштабные ледяные скульптуры высотой от двух до семи метров, посвящённые культурному достоянию Российской Федерации. В экспозиции, которую разместят по всему «Музеону», можно будет увидеть скульптуры, посвящённые жизни великих исторических личностей России, природным богатствам, архитектурным чудесам и многому другому.

При этом даже среди ледяных скульптур будет своя доминанта - замок чудес с пятью ледяными горками для детей и взрослых. Также гости фестиваля смогут посетить множество интересных мастер-классов, познакомиться с народными промыслами России и самостоятельно сделать ледяную скульптуру.

«Снег и лед в Москве» будет работать ежедневно, с 11:00 до 23:00, и посетить фестиваль москвичи смогут совершенно бесплатно.

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