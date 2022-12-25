«Желтый» уровень погодной опасности продлили до 26 декабря в Московском регионе

«Желтый» уровень погодной опасности продлили до 26 декабря в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 26 декабря из-за сильной гололедицы на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Действовать данное предупреждение будет до 19:00 26 декабря 2022 года. Аналогичное предупреждение для Подмосковья будет действовать на три часа меньше.

Пешеходам стоит быть более внимательными, а водителям постараться избегать поездок на личном транспорте и временно пересесть на общественный. Это позволит разгрузить дороги, чтобы работники дорожных служб смогли как можно быстрее справиться с последствиями «зимней лихорадки» в Москве.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень опасности ввели по причине образования толстой корки льда на дорогах и тротуарах Москвы. Она образовалась после того, как дожди сменились морозом в столице.