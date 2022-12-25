Актер Юрий Гальцев поделился своими детскими воспоминаниями о Москве

Юрий Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

61-летний актер, певец, комик и режиссер Юрий Гальцев поделился своими воспоминаниями о Москве времен своего детства. В интервью «Москвич Mag» он рассказал, что столица, которую он помнит из детства кардинально отличается от нынешней Москвы.

По словам комика, он помнит как в возрасте пяти лет с отцом ходил в магазин живой рыбы и вылавливал ее большим сачком. Также хорошо он вспоминает и автоматы с газировкой, в которых за три копейки можно было выпить газированную воду с сиропом.

Сейчас Москва стала другой, теперь она «причесанная, в камне», добавил комик. Хоть сам он и петербуржец, но любит и уважает столицу. Артист часто бывает в Москве на спектаклях и любит прогуляться по старому Арбату, чтобы ощутить дух старой Москвы.

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