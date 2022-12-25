Труп в сгоревшей машине нашли на Некрасовской улице Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы в сгоревшем автомобиле найден труп мужчины. Информацию об этом опубликовал «Московский Комсомолец» со ссылкой на свои источники.

На столичной улице Некрасовская загорелся арендованный автомобиль марки «Renault Duster». При тушении машины на переднем пассажирском сиденье обнаружили труп мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов. По одной из версий, мужчину убили и подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее KP.RU писал, что 65-летнему мужчине в Москве предъявили обвинение в убийстве своей 30-летней супруги. По данным следствия мужчина застрелил ее и оставил труп в машине на парковке. В ходе допроса обвиняемый назвал мотивом преступления банальную ревность. Супруги не были разведены, но длительное время не жили вместе.

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