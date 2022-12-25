Максим Ликсутов: Москва готова бесплатно делиться с регионами технологией биометрической оплаты проезда

Москва многими проектами начала заниматься раньше других. Фото: Московский метрополитен

Биометрия — одна из самых перспективных систем для технологий будущего, считает заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Технология распознавания лиц, которая используется в том числе для оплаты проезда в столице, была разработана правительством Москвы, это его собственность, и московское правительство не зависит здесь ни от одной IT-компании.

«То, что кажется сейчас достаточно передовым и новым, уверен, через несколько лет будет чем-то обычным, как получать зарплату на банковскую карту, — пояснил Максим Ликсутов. - Биометрическая система оплаты войдёт в нашу жизнь как данность через несколько лет. Это и экономически очень оправданно. Плюс - это безопасно. Поэтому подобными вещами нужно заниматься, нужно смотреть в будущее. Не понимая, что будет завтра и послезавтра, какие будут тренды, вы точно остановитесь в развитии. Если какому-то региону эта или любая другая наша система интересна, мы отдадим её совершенно бесплатно. Законодательство нам это позволяет. Мы поможем интегрировать её, избежать ошибок, и поможем с сопровождением. Поэтому регионам необязательно строить свои собственные системы».

Заммэра добавил, что Москва многими проектами начала заниматься раньше других. Это современная билетная система, работа с парковочным пространством, система управления дорожным движением, выделенные полосы, остановочные павильоны, стандарт транспортного средства, системы обучения водителей и многое другое. Своим опытом Москва готова делиться и делится со всеми регионами РФ. Наша билетная система на базе московской карты «Тройка» уже запущена в 24 регионах России: от Карелии до Хабаровского края.