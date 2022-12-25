Стали известны наиболее частые занятия москвичей в интернете Фото: Иван ВИСЛОВ

Согласно исследованию, которое провели специалисты компании Mediascope, жители Москвы чаще всего пользуются интернетом для просмотра видео, социальных сетей и переписок в мессенджерах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на работу исследователей.

Всего в перечне наиболее частых занятий москвичей на просторах интернета 18 пунктов. Из них самыми непопулярными оказались онлайн-ставки, сервисы знакомств и прослушивание подкастов. Причём знакомства в сети стали даже менее популярными, чем тотализаторы.

В ТОП-3 попали такие занятия как: просмотр видео, пользование соцсетями и переписка в мессенджерах. Этим занимаются 94, 91 и 93 % опрошенных соответственно. Следом, также при 91 % популярности, идёт покупка товаров.

В категорию от 90 до 78 % популярности попали такие занятия как: банкинг, госуслуги, просмотр новостей, заказ еды с доставкой и прослушивание музыки. От 61 до 45 % - чтение не новостных статей, поиск работы и специалистов, чтение книг и прослушивание аудиокниг, а также просмотр онлайн-курсов.

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