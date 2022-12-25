Водитель, попавшего под фуру автомобиля на шоссе Энтузиастов в Москве, скончался в больнице

Водитель попавшего под фуру автомобиля скончался в Москве, фото: скриншот из видео Фото: Департамент транспорта Москвы

Водитель иномарки «Хендай Солярис», которую утром 25 декабря протаранила грузовая фура на шоссе Энтузиастов в Москве, скончался от полученных травм. Его пассажир находится в больнице, он в тяжёлом состоянии. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры столицы.

Напомним, утром 25 декабря, в районе дома № 64 на шоссе Энтузиастов, грузовая фура на большой скорости влетела в иномарку «Хэнде Солярис», которая выезжала на главную дорогу. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, ударился о разделительные ограждения и несколько раз прокрутился вокруг своей оси.

Как было известно изначально, пассажир и водитель легкового автомобиля были госпитализированы, сообщалось о том, что водитель находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства случившегося пока что выясняются. Экстренные службы Москвы перекрывали движение в районе ДТП, частично ограничив проезд на участке дороги в 1,2 километра.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве водитель каршеринга скрылся с места ДТП, после того как врезался в два других автомобиля на Южнобутовской улице.

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