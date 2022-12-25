Роман Вильфанд предупредил жителей Московского региона о сильных метелях 27-28 декабря

Улицы Москвы и Подмосковья заметёт снегом 27-28 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метели и снегопады возвращаются в Москву и Московскую область. Снежные заносы на дорогах региона ожидаются уже во вторник, 27 декабря, и в ночь на среду - 28 декабря. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отмечает Вильфанд, метели начнутся во вторник, и будут продолжаться вплоть до раннего утра среды, однако затем сменятся мокрым снегом. Днём 28 декабря погода потеплеет, и всё что наметёт за вторник и ночь среды начнёт подтаивать и замерзать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что потепление вернётся в Москву и Подмосковье как раз 28 декабря, в среду следующей недели. При этом потепление будет плавающим, прыгая от +2 до -3 градусов, из-за чего москвичам и жителям Московской области стоит готовиться к гололедице и высокой влажности.