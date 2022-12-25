Набор сотрудников на промышленные предприятия пройдёт в Москве 28 декабря, фото: пресс-служба администрации Москвы

В Москве решили провести перед Новым годом мероприятие, которое позволит некоторым специалистам войти в 2023 год с новой работой. Промышленные предприятия будут набирать квалифицированных сотрудников в формате открытых слушаний, о чём сообщает пресс-служба администрации столицы.

28 декабря, во флагманском центре занятости населения «Моя работа», по адресу улица Щепкина, 38, строение 1, пройдёт масштабное собеседование на различные промышленные предприятия. Принимать новых сотрудников будут всего два часа, с 14:00 до 16:00, и предложат москвичам вакансии как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьерный путь.

Мероприятие организовано с одной целью - набрать инженеров для предприятий. Зарплату обещают приличную, до 150 тыс. рублей в месяц, в зависимости от квалификации, трудового опыта и навыков. Также всем, кто найдёт работу через открытое собеседование, обещают ДМС, премии, компенсацию расходов на дорогу до работы и питание, дотации на аренду недвижимости, льготные кредиты, абонементы в фитнес-клубы и ещё много бонусов.

Список искомых специалистов небольшой, но и разгуляться есть где. Предприятия ищут: конструкторов, технологов, схемотехников, испытателей, разработчиков технической документации, разработчиков аналоговых и аналого-цифровых микросхем, специалистов по надежности авиационной техники, сопровождению послепродажного обеспечения эксплуатации, сварке, закупкам, контрольно-измерительным приборам и автоматике, конструкторов криогенных установок и систем, разработчиков электронных модулей для навигационной аппаратуры.

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