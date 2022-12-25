Последние дни 2022 года встретят жителей Москвы слякотью и оттепелью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние два дня 2022 года ожидаются в Москве тёплыми, слякотными и мокрыми. Многие столичные синоптики сходятся в том, что 30-31 декабря встретит москвичей оттепелью. Об этом сообщает KP.RU, со ссылкой на специалистов погодного центра «Фобос».

Если начало и середина последней недели 2022 года будут в Москве морозными, с большим количеством снега, то завершающие дни обещают быть тёплыми. Весь выпавший ранее снег начнёт стремительно таять, жителей столицы ожидает слякоть и периодически - мокрый снег.

Потепление даст о себе знать уже в среду, 28 декабря, когда температура воздуха потихоньку поднимется к отметке -1...3 градуса по Цельсию. Затем, в четверг, ночная температура опустится до -8 градусов, а дневная поднимется до +2 градусов, что уже намекает на скользкие дороги и призывает к особой осторожности в городе.

Пятница, 30 декабря, тепло будет круглые сутки. Синоптики сходятся в том, что ниже нуля температура не опустится даже ночью, и вплоть до субботы столбик термометра будет показывать от +1 до +4 градусов тепла. И примерно такая же обстановка будет непосредственно перед Новым годом, 31 декабря, так что есть нешуточная вероятность того, что втыкать бенгальские огни придётся в слякоть или грязь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве потепление начнётся с 28 декабря, и тогда же начнут таять все насыпавшие до того сугробы.