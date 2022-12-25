Из-за угрозы взрыва 2600 человек эвакуировано из здания Московского международного дома музыки в Замоскворечье

На месте происшествия работает полиция

25 декабря, из-за угрозы взрыва, из здания Московского международного Дома музыки, расположенного в Замоскворечье, на улице Космодамианской были эвакуированы люди. Спасатели вывели из учреждения культуры порядка 2,6 тыс. человек, о чём сообщает Телеграм-канал 360tv, со ссылкой на собственный источник.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются. Сперва, по предварительным данным, сообщалось о пожаре в здании Дома музыки, однако эта информация не подтвердилась - причиной эвакуации стала именно угроза взрыва.

Как сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, на месте происшествия работает полиция, поддержка пожарных бригад не требуется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве из-за угрозы взрыва были эвакуированы сразу пять районных судов, в список которых вошли Басманный, Головинский, Тверской, Мещанский, Перовский.